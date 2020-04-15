مرصد المجمعة يُحدد تاريخ بداية رمضان في السعودية فلكيًا

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بيان رسمي، حدد من خلاله موعد بداية شهر رمضان 2020-1441 في المملكة العربية السعودية فلكيًا لهذا العام، ويأتي الحديث عن تاريخ أول رمضان 2020 في السعودية بعد دخولنا في الأيام الفاصلة والأخيرة من شهر شعبان الكريم، هذا وسوف يكون موعد يوم رؤية هلال رمضان 2020 في السعودية هو يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 من شهر أبريل 2020 ميلاديًا.

بيان مرصد المجمعة حول موعد بداية رمضان في السعودية فلكيًا

قال مرصد جامعة المجمعة الهام، أن المرصد سوف يقوم بتحري هلال رمضان يوم الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأستعرض بيان المرصد ما توصلت له الحسابات العلمية للمرصد في تحديد بداية رمضان 2020 في السعودية، حيث أكد، أن الحسابات العلمية تقول أنه يوم الأربعاء سوف يغرب القمر قبل الشمس بما يقرب من نصف ساعة.

وأنه يوم الخميس، سوف تغرب الشمس عند الساعة 6.24 مساء، وأن القمر سوف يغرب عند الساعة 6.45 مساء، أي إن القمر سيمكث في السماء بعد غروب الشمس ما يقرب من 21 دقيقة، وعليه تكون رؤية هلال رمضان ممكنة مساء يوم الخميس 23 أبريل 2020.