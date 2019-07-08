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مركزه في إيران.. تفاصيل زلزال الكويت اليوم الإثنين

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
مركزه في إيران.. تفاصيل زلزال الكويت اليوم الإثنين

شعر سكان الكويت بهزة أرضية، صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2019، هذا ولم ينتج عن زلزال الكويت أي خسائر سواء مادية أو بشرية، ومر بسلام على سكان الدولة، الهزة الأرضية بالكويت اليوم، نتجت عن زلزال وقع في غرب إيران، وكانت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ومن جانبها قالت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال، وقع على بُعد 84 كيلو متر شرقي مدينة الأهواز الإيرانية، وبعمق 10 كيلو متر، ويبعد مركز هذا الزلزال عن دول الكويت بمسافة 256 كيلو متر.

عقب زلزال الكويت اليوم، والهزة الأرضية متفاوتة القوة والتي شعر بها السكان في عدة أماكن بالدولة، واستمرت لثواني معدودة، أكدت غرفة العمليات بالهيئة العامة للإطفاء، أنها تلقت 10 بلاغات للاستفسار عن سبب ومصدر الهزة الأرضية بالكويت، وزارة الصحة أكدت أنه ليس هناك أي تأثر بالهزة، وأن مرافق الوزارة لم تتلقى أي بلاغات بخصوص إصابات جراء تلك الهزة الأرضية.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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