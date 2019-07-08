مركزه في إيران.. تفاصيل زلزال الكويت اليوم الإثنين

شعر سكان الكويت بهزة أرضية، صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2019، هذا ولم ينتج عن زلزال الكويت أي خسائر سواء مادية أو بشرية، ومر بسلام على سكان الدولة، الهزة الأرضية بالكويت اليوم، نتجت عن زلزال وقع في غرب إيران، وكانت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ومن جانبها قالت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال، وقع على بُعد 84 كيلو متر شرقي مدينة الأهواز الإيرانية، وبعمق 10 كيلو متر، ويبعد مركز هذا الزلزال عن دول الكويت بمسافة 256 كيلو متر.

عقب زلزال الكويت اليوم، والهزة الأرضية متفاوتة القوة والتي شعر بها السكان في عدة أماكن بالدولة، واستمرت لثواني معدودة، أكدت غرفة العمليات بالهيئة العامة للإطفاء، أنها تلقت 10 بلاغات للاستفسار عن سبب ومصدر الهزة الأرضية بالكويت، وزارة الصحة أكدت أنه ليس هناك أي تأثر بالهزة، وأن مرافق الوزارة لم تتلقى أي بلاغات بخصوص إصابات جراء تلك الهزة الأرضية.