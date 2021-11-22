مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت.. رابط التسجيل 2022/2021 – الهيئة العامة للشباب

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت هذا المشروع الذي يعتبر واحد من أحدث مبادرات الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، حيث تعمل الهيئة بكل جهد على توفير أفضل الفرص للشباب الكويتي في كافة المجالات وفي كافة المراحل، حيث دعمت الهيئة الشباب الكويتي بعشرات المبادرات الرائدة، لتهيئة كل الظروف لتحقيق مستقبل باهر وناجح لكل شاب.

1 ما هو مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت؟
2 خطوات التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت
3 رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت 2022/2021

ما هو مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت؟

يعمل هذا المشروع على إرشاد وتوجيه الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات في العالم، الفئة المستهدفة للتسجيل في مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي هى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المرحلة الثانوية، المبادرة تعزز فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة في العالم.

خطوات التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت

  • أول خطوة هي الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للشباب.
  • رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت هو: youth.gov.kw
  • تختار من الصفحة الرئيسية “مركز الإرشاد الأكاديمي”.
  • تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة.
  • ثم توافق على شروط البعثات المتميزة لوزارة التعليم العالي بالكويت.
  • ثم تقوم بتقديم طلب التسجيل.

رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت 2022/2021

سوف يكون مشروع التأهيل الأكاديمي واحد من أهم مبادرات الهيئة العامة للشباب بالكويت، والذي يقدم فرص عظيمة لطلبة الثانوية العامة فرص للالتحاق بالبعثات المتميزة للدراسة في أفضل جامعات العالم،، رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت هو:
https://youth.gov.kw
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2022/2021 mofa.gov.kw

أخبار العالم

من هو مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.