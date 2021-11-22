مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت.. رابط التسجيل 2022/2021 – الهيئة العامة للشباب

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت هذا المشروع الذي يعتبر واحد من أحدث مبادرات الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، حيث تعمل الهيئة بكل جهد على توفير أفضل الفرص للشباب الكويتي في كافة المجالات وفي كافة المراحل، حيث دعمت الهيئة الشباب الكويتي بعشرات المبادرات الرائدة، لتهيئة كل الظروف لتحقيق مستقبل باهر وناجح لكل شاب.

ما هو مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت؟

يعمل هذا المشروع على إرشاد وتوجيه الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات في العالم، الفئة المستهدفة للتسجيل في مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي هى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المرحلة الثانوية، المبادرة تعزز فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة في العالم.

خطوات التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت

أول خطوة هي الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للشباب.

رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي بالكويت هو: youth.gov.kw

تختار من الصفحة الرئيسية “مركز الإرشاد الأكاديمي”.

تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة.

ثم توافق على شروط البعثات المتميزة لوزارة التعليم العالي بالكويت.

ثم تقوم بتقديم طلب التسجيل.

رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت 2022/2021

سوف يكون مشروع التأهيل الأكاديمي واحد من أهم مبادرات الهيئة العامة للشباب بالكويت، والذي يقدم فرص عظيمة لطلبة الثانوية العامة فرص للالتحاق بالبعثات المتميزة للدراسة في أفضل جامعات العالم،، رابط التسجيل في مركز الإرشاد الأكاديمي الكويت هو:

https://youth.gov.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.