مركز العجيري يُحدد موعد أول أيام شهر رمضان في الكويت 2022 فلكيًا

أصدر مركز العجيري بيان بخصوص موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فلكيًا في دولة الكويت ونشرت البيان وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بيان مركز العجيري كشف من خلاله بالأرقام عن شرط دخول الشهر القمري، وموعد تحقق هذا الشرط بخصوص بداية الشهر القمري القادم في دولة الكويت وهو شهر رمضان الفضيل 1443.

موعد اول رمضان 2022 في الكويت فلكيًا بحسب تقديرات مركز العجيري

بيان مركز العجيري بخصوص أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت فلكيًا، أكد أن الهلال يولد يوم الجمعة 1 أبريل 2022 عند الساعة 9.26 صباحًا، وأن غروب شمس هذا اليوم سيكون عند الساعة 6.06 مساء، وغروب القمر في هذا اليوم سيكون عند الساعة 21.06، وأن القمر سوف يمكث 15 دقيقة بعد غروب شمس هذا اليوم.

وأضاف مركز العجيري، أن شرط دخول الشهر القمري الجديد، هو غروب القمر بعد غروب الشمس، وهو ما يتحقق يوم الجمعة الأول من أبريل، ليكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان في الكويت بحسب تقديرات مركز العجيري الذي يعتمد في حساب المواقيت والأهلة على معايير علمية فلكية دولية معتمدة من دولة الكويت، وقد تقدم المركز بأسمى أيات التهاني إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد ولكل الشعب الكويتي.