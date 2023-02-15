مركز العجيري يُحدد موعد أول رمضان في الكويت 2023 فلكيًا

أعلن مركز العجيري العلمي، عن نتائج الحسابات الفلكية لبداية شهر شعبان 1444 وأول أيام شهر رمضان الفضيل في الكويت 2023، جاء هذا عبر بيان رسمي صادر عن مركز العجيري بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رجب، وقرب موعد تحري هلال شهر شعبان، هذا ويترقب الجميع في الكويت والعالم بداية شهر رمضان العظيم، وتلك الأيام الكريمة المنتظرة من العام للآخر.

أول رمضان في الكويت 2023 طبقًا لتقديرات مركز العجيري