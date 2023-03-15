مركز العجيري يُحدد موعد أول رمضان 2023 في الكويت “فلكيًا”

أعلن مركز العجيري العلمي عن نتائج الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد موعد أول رمضان 2023 في الكويت الموافق هجريًا 1444، ويأتي الكشف عن غرة رمضان في الكويت فلكيًا بعد دخولنا في الأيام والساعات الأخيرة من شهر شعبان الكريم، وشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، ويترقب بداية شهر الصيام الجميع في دولة الكويت، لما لهذا الشهر من فضل عظيم.

موعد أول رمضان 2023 في الكويت فلكيًا

قال بيان مركز العجيري أان موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في الكويت سوف يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، هذا وتؤكد الحسابات الفلكية، أن عدد أيام شهر رمضان 1444 سوف يكون 29 يومًا، وأن أول أيام عيد الفطر في الكويت هذا العام سوف يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.

من جانبه، أعتمد ديوان الخدمة المدنية بالكويت، الدوام المرن خلال شهر رمضان الكريم، وقد أعلن الديوان عن ثلاثة مواعيد للدوام المرن، تختار كل وزارة ما يناسبها من تلك المواعيد.