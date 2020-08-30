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مرور الفروانية حجز موعد

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الفروانية حجز موعد مرور الفروانية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الكويت أن مراجعة أي من إداراتها في الفروانية أو حولى أو الاحمدي أو الجهراء أو العاصمة يكون بعد حجز موعد مُسبق من خلال الموقع الإلكتروني، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، حيث توجد هناك الكثير من معاملات مرور الكويت التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر المرور لإنجاز معاملته، وهو ما يتطلب حجز موعد.

مرور الفروانية حجز موعد إلكتروني

حجز موعد مرور الرخصة أو حجز موعد تجديد دفتر أو تحويل ملكية سيارة أو إختبار رخصة القيادة، وغيرها الكثير من المعاملات التي تُقدمها إدارة مرور الكويت، ولمنع حدوث أي تكدس والحفاظ على الجميع دشنت وزارة الداخلية منصة المواعيد، رابط مرور الفروانية حجز موعد هو:
https://nat2.moi.gov.kw/moieap.nsf/request?openform&LangID=1&sec=T
ويتم الحجز عبر إدخال البيانات المطلوبة للمراجع، حتى تحصل على باركود مرور الفروانية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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