أعلنت الإدارة العامة لمرور الكويت أن مراجعة أي من إداراتها في الفروانية أو حولى أو الاحمدي أو الجهراء أو العاصمة يكون بعد حجز موعد مُسبق من خلال الموقع الإلكتروني، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية من خلال منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، حيث توجد هناك الكثير من معاملات مرور الكويت التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر المرور لإنجاز معاملته، وهو ما يتطلب حجز موعد.

مرور الفروانية حجز موعد إلكتروني

حجز موعد مرور الرخصة أو حجز موعد تجديد دفتر أو تحويل ملكية سيارة أو إختبار رخصة القيادة، وغيرها الكثير من المعاملات التي تُقدمها إدارة مرور الكويت، ولمنع حدوث أي تكدس والحفاظ على الجميع دشنت وزارة الداخلية منصة المواعيد، رابط مرور الفروانية حجز موعد هو:

https://nat2.moi.gov.kw/moieap.nsf/request?openform&LangID=1&sec=T

ويتم الحجز عبر إدخال البيانات المطلوبة للمراجع، حتى تحصل على باركود مرور الفروانية.