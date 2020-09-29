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مرور الفروانية حجز موعد للرخصة وتجديد دفتر السيارة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الفروانية حجز موعد مرور الفروانية

أعلنت الإدارة العامة مرور الفروانية أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية للرخصة أو تجديد دفتر السيارة أو لأي من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر المرور بالمحافظة، وتم تدشين نظام الحجز لتنظيم العمل داخل مرور الفروانية وفي كل إدارات المرور المنتشرة في محافظات الكويت، حجز المواعيد متاح للمواطنين والمقيمين.

رابط حجز موعد مرور الفروانية

تعتبر محافظة الفروانية هي أكبر محافظات الكويت من حيث التعداد السكاني، وتنظيم العمل داخل إدارة مرور الفروانية هو شئ هام، خاصة خلال الفترة الصعبة الحالية للحفاظ على صحة الجميع من المراجعين والموظفين والعاملين بالإدارة، رابط حجز موعد مرور الفروانية في الكويت هو:
moi.gov.kw
تحصل على باركود مراجعة مرور الفروانية بعد الحجز الإلكتروني، حيث تحتفظ بصورة الباركود وبيانات الحجز على هاتفك الجوال حتى تقدمه لموظفي الاستقبال عند موعد المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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