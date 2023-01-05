مرور الكويت تُدشن كاميرات الجيل السادس.. تعرف على أهم المخالفات التي ترصدها

أعلنت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت، أنها قامت بتركيب كاميرات الجيل السادس من انظمة الرصد المروري الجديدة وذلك لرصد المخالفين للتعليمات المرورية بهدف الحفاظ على الجميع، هذا وقد بدأت كاميرات الجيل السادس في العمل على طرق الكويت منذ يوم الأربعاء الرابع من يناير 2023، تاتي تلك الخطوة من مرور الكويت بهدف تطوير منظومة الرصد المروري للحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمركبات.

مخالفات ترصدها كاميرات الجيل السادس في الكويت