مرور الكويت تُدشن كاميرات الجيل السادس.. تعرف على أهم المخالفات التي ترصدها

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت، أنها قامت بتركيب كاميرات الجيل السادس من انظمة الرصد المروري الجديدة وذلك لرصد المخالفين للتعليمات المرورية بهدف الحفاظ على الجميع، هذا وقد بدأت كاميرات الجيل السادس في العمل على طرق الكويت منذ يوم الأربعاء الرابع من يناير 2023، تاتي تلك الخطوة من مرور الكويت بهدف تطوير منظومة الرصد المروري للحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمركبات.

مخالفات ترصدها كاميرات الجيل السادس في الكويت

  • ترصد كاميرات الجيل السادس التي دشنتها إدارة مرور الكويت حالات الانعطاف بالممنوع يمينًا أو يسارًا أو الرجوع عكس السير.
  • مخالفة الوقوف في المربع الأصفر عند تقاطع الإشارات الضوئية.
  • مخالفة عدم ربط حزام الأمان، مخالفة استعمال الهاتف باليد.
  • ترصد متجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارات الضوئية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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