مرور حولي حجز موعد الجابرية

بدأت الإدارة العامة للمرور في محافظة حولي وإدارات المرور في كل محافظات الكويت في استقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين بداية من يوليو 2020 بشرط حجز موعد مُسبق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مع مرور حولي وخطوات حجز موعد مرور الجابرية حتى الحصول على باركود الزيارة، وتوجد الكثير من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر إدارة المرور للحصول على المعاملة، مما يعني ضرورة حجز موعد مُسبق قبل المراجعة.

حجز موعد مرور حولي الجابرية

يهدف تدشين نظام رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية في الكويت إلى منع حدوث أي تكدس وازدحام داخل مقرات وإدارات المرور المنتشرة في محافظات دولة الكويت، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين أيضًا،

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن

هذا وقد حقق نظام حجز مواعيد وزارة الداخلية في الكويت نجاح كبير، حيث ساهم بقوة في تحسين الخدمة الحكومية المقدمة، إلى جانب تنظيم العمل داخل المقرات الحكومية بشكل كبير وملحوظ.

طريقة حجز موعد مرور حولي الجابرية

أولى خطوات حجز موعد مرور الجابرية محافظة حولي هو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد مرور حولي هو moi.gov.kw

تختار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية.

ثم تختار “قطاع المرور والعمليات”

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تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تختار صفة مقدم طلب الحجز.

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد المعاملة، ثم مرور محافظة حولي “مرور الجابرية”.

تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

يُرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية

حجز موعد تجديد رخصة السيارة مع مرور الجابرية، أو أخذ موعد للرخصة، أو للحصول على تصريح، أو غيرها الكثير من المعاملات التي تقدمها إدارات المرور في الدولة، حيث يجب أن تستوفي مستنداتك قبل المراجعة، رابط حجز موعد مرور حولي هو:

moi.gov.kw

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة حتى تقدمها إلى موظفي الاستقبال عند بوابات إدارة مرور الجابرية، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.