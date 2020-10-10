مرور حولي حجز موعد للرخصة وتجديد دفتر السيارة واختبار القيادة

تقع إدارة مرور محافظة حولي بمنطقة الجابرية، وقد قررت وزارة الداخلية أن مراجعة إدارة مرور حولي وباقي إدارات المرور في كل المحافظات تتم عبر حجز موعد مُسبق عبر منصتها للمواعيد على شبكة الإنترنت، ونُقدم من خلال موقعنا رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية، وطريقة حجز الموعد التي تتم إلكترونيًا للحصول على باركود المراجعة، ونقدم كل التفاصيل والمعلومات بخصوص الحجز لكل المواطنين والمقيمين في الكويت.

حجز موعد مرور حولي الجابرية

تم تدشين نظام حجز مواعيد مرور حولي لكل المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر مرور الجابرية بالمحافظة، ومن ضمن تلك المعاملات: حجز موعد مرور الجابرية للرخصة، تجديد دفتر سيارة، بدل فاقد أو تالف دفتر سيارة، ترخيص سيارة جديدة، اختبار القيادة، تصاريح مرورية.

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طلبت وزارة الداخلية كل مراجعي إدارات مرور الكويت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء مراجعة تلك الفروع، وذلك حفاظًا على صحة الجميع سواء المراجعين أو العاملين بالمرور خاصة خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم.

طريقة حجز موعد مرور حولي الجابرية

تتم خطوات حجز مواعيد مرور حولي الجابرية كما ذكرنا عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

رابط موقع وزارة الداخلية لحجز موعد مرور الجابرية هو moi.gov.kw

اختيار “منصة المواعيد” الموجودة في القائمة الرئيسية، ثم تختار “قطاع المرور والعمليات”.

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ونستمر مع الخطوات، حيث تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة ثم تُحدد هوية المراجع وصفته.

بعدها تختار نوع المعاملة بدقة، ثم تختار مرور حولي (الجابرية).

بعدها تضع البيانات المطلوبة، ثم تحدد تاريخ وموعد المراجعة.

بعدها تصلك الرسالة الهامة وبها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور حولي

جاء نظام المواعيد بالكويت لمنع حدوث أي تكدس أو زحام من قبل المراجعين، وقد حقق هذا النظام نجاح كبير في ذلك، كما ساهم في خطة الكويت نحو التحول الرقمي الحكومي، وعزز جودة أداء القطاع الخدمي الحكومي، رابط حجز موعد مرور حولي هو:

moi.gov.kw

طالبت إدارة مرور حولى كل مراجع، بضرورة الاحتفاظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة، حتى يعرضهم على موظف الاستقبال عند المراجعة.