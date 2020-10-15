مرور مبارك الكبير حجز موعد للرخصة وتجديد دفتر السيارة واختبار القيادة

فتحت الإدارة العامة للمرور محافظة مبارك الكبير أبوابها أمام الجمهور منذ بداية يوليو 2020 الماضي بشرط حجز موعد مُسبق للمراجعة، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير وخطوات حجز الموعد إلكترونيًا، تلك الخطوات التي تتم في دقائق معدودة، هذا ويذكر أن وزارة الداخلية الكويتية قد وفرت منصة مواعيد إلكترونية للراغبين في مراجعة كل إداراتها.

حجز موعد مرور مبارك الكبير

توجد العديد من الخدمات المرورية التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا ومن ثم يجب حجز موعد مع مرور مبارك الكبير قبل الزيارة، ومن ضمن تلك المعاملات: حجز موعد للرخصة، ترخيص سيارة جديدة، اختبار القيادة، استلام رخصة قيادة، تجديد دفتر سيارة، بدل فاقد/بدل تالف دفتر سيارة.

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نظام حجز المواعيد حقق نجاح كبير، ليس في إدارات مرور الكويت فقط، ولكن في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في دولة الكويت، حيث تم تطبيق نظام المواعيد في كل الجهات الحكومية الكويتية بنجاح تام.

طريقة حجز موعد مرور مبارك الكبير

أول خطوة يجب أن تقوم بها لكي تحجز موعد مع مرور مبارك الكبير يجب أن تزور موقع وزارة الداخلية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

رابط منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية هو: moi.gov.kw

بعد ذلك، من القائمة الرئيسية تختار “منصة المواعيد”، ثم تختار “قطاع المرور والعمليات”.

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تضع الرقم المدني ثم تختار صفة المراجع من الخيارات المتاحة.

تختار المعاملة بدقة، ثم تختار “مرور محافظة مبارك الكبير”.

تملأ الخانات بالبيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

تُرسل لك منصة مواعيد وزارة الداخلية رسالة بها بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير

تُبذل الإدارة العامة للمرور بمحافظة مبارك الكبير قصاري مجهوداتها لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين من المواطنين والمقيمين، وقد ساعد نظام حجز المواعيد في تنظيم العمل بصورة ملحوظة داخل الإدارة، رابط حجز موعد مرور مبارك الكبير هو:

moi.gov.kw

هذا وطالبت الإدارة بأن يستوفي كل مراجع الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملته قبل موعد وتاريخ المراجعة، ويجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز.