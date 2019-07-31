وزير الدفاع التونسي يعتزم الترشح للرئاسة

تحدثت تقارير اخبارية عربية عن ان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها في 15 سبتمبر المقبل، وذلك قب وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، خاصة بعدما جمع عدد من البرلمانيين التونسيين توقيعات لدعم ترشح الزبيدي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك- بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية- .

ترشح وزير الدفاع التونسي

وقدم نواب بالبرلمان التونسي 12 تزكية من أجل السماح لوزير الدفاع التونسي البالغ من العمر 69 عام بالترشح في الانتخابات الرئاسية، من ناحية أخري أعلن حزب تحيا تونس الليبرالي إنه سيرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المبكرة.

ويشغل الزبيدي منصب وزير الدفاع بالحكومة التونسية الحالية منذ 12 سبتمبر 2017 الحالية، فضلا عن انه تقلد عددا من المناصب الوزارية السابقة في فترات مختلفة.

وكانت قد اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونسي بعد وفاة الرئيس السبسي عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التونسية إلى 15 سبتمبر المقبل بدلا 17 نوفمبر المقبل، علي أن يبدأ تقديم أوراق المرشحين للاستحقاق الانتخابي في الثاني من أغسطس.

وفاة السبسي

وأعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو عن عمر يناهز 93 عاما، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وتولي الرئيس الراحل السبسي مهام منصبه كريس لتونس عام 2014، ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس بعد فوزه على منافسه محمد المنصف المرزوقي.