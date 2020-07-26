مساجد صلاة عيد الأضحى في قطر 2020 الدوحة تُعلن عنها وزارة الأوقاف خلال ساعات

موعد صلاة العيد في قطر 2020 والعاصمة الدوحة سوف يكون صباح يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة 1441 الموافق 31 يوليو 2020 وهو أول أيام العيد، وقد أعلنت دولة قطر، أن صلاة عيد الأضحى في الدوحة ومسيمير ولوسيل والريان وباقي المدن القطرية سوف تُقام في مساجد محددة، هذا ومن المرتقب أن تعلن وزارة الأوقاف خلال الساعات القليلة القادمة عن أسماء مساجد صلاة العيد في الدولة، وسوف نتابع هذا معكم، يذكر أن قطر قد دخلت في المرحلة الثالثة من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

صلاة العيد في قطر 2020

هذا وقد طالبت وزارة الأوقاف المشاركين في صلاة عيد الأضحى 2020 في الدوحة ولوسيل والريان ومسيمير وكل المدن القطرية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسجد، ومن تلك الإجراءات أن يكون مع المصلي سجادة صلاة خاصة به، ومصحف خاص به، عدم المصافحة داخل المسجد، تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وقت صلاة عيد الأضحى في قطر 2020 عند الساعة 5.15 صباح الجمعة.