مستشفى الجهراء الجديد.. تعرف على قدرات أحدث مدينة طبية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
مستشفى الجهراء الجديد مستشفى الجهراء الجديد

بدأت مستشفى الجهراء الجديد في العمل رسميًا في كل أقسامها والعيادات الخارجية، وقد أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن استكمال انتقال كل الأقسام الطبية والمساندة والإدارية من مستشفى الجهراء القديم إلى مدينة الجهراء الطبية الجديدة، وأضاف وزير الصحة أنه تم بناء مستشفى الجهراء الجديد باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، والمستشفى إضافة كبيرة للمنظومة الطبية في الكويت.

قدرات مستشفى الجهراء الجديد

  • تتكون مدينة الجهراء الطبية من أربعة أبراج، كل برج مكون من 13 طابق.
  • تضم المستشفى مبنى للأسنان.
  • العيادات الخارجية بكافة أقسامها.
  • السعة السريرية للمستشفى 1234 سرير.
  • مختبر رئيسي.
  • صيدلية مركزية.
  • أقسام نظم المعلومات.
  • البنية التحتية لمستشفى الجهراء الجديد تضاهي مثيلاتها في دول أوروبا وأمريكا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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