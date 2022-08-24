مستشفى الفروانية الجديد.. بدء المرحلة التشغيلية الأولى

افتتح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى الفروانية الجديد، حيث أكد الوزير، أن افتتاح التشغيل التجريبي لمستشفى الفروانية، هو خبر سار وسعيد لكل أهالي منطقة الفروانية الصحية، مؤكدّا أن العمل في المستشفى سوف يكون بصورة تدريجية، حيث تم البدء حاليًا العمل في أقسام التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وعيادات العلاج الطبيعي، على أن يتم إضافة أقسام أخرى بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة.

مستشفى الفروانية الجديدة.. أهم المعلومات