مستشفى الفروانية الجديد.. بدء المرحلة التشغيلية الأولى

افتتح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى الفروانية الجديد، حيث أكد الوزير، أن افتتاح التشغيل التجريبي لمستشفى الفروانية، هو خبر سار وسعيد لكل أهالي منطقة الفروانية الصحية، مؤكدّا أن العمل في المستشفى سوف يكون بصورة تدريجية، حيث تم البدء حاليًا العمل في أقسام التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وعيادات العلاج الطبيعي، على أن يتم إضافة أقسام أخرى بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة.
مستشفى الفروانية الجديدة.. أهم المعلومات
- تأتي ضمن رؤية الكويت 2035.
- مستشفى الفروانية الجديد هي من أكبر المستشفيات عالميًا، وهي من أفضل مستشفيات العالم من ناحية التصميم والتجهيز.
- يتكون المستشفى من خمسة مبان تم تصميمها وفق أفضل المعايير الصحية.
- المبنى الأول والثاني هم مبنى العيادات الرئيسية ومبنى المستشفى، المبنى الثالث لطب الأسنان، الرابع هو مبنى الخدمات، والخامس لمواقف السيارات.
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- المساحة الإجمالية لمستشفى الفروانية الجديدة 423 ألف متر مربع.
- يضم المستشفى 955 سريرًا و233 غرفة عناية مركزة، و318 عيادة عامة وتخصصية، 156 عيادة أسنان تخصصية، 31 غرفة عمليات، 1400 موقف سيارات، 20 غرفة لعمليات اليوم الواحد.