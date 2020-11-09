مستوصف حولي حجز موعد إلكتروني

ننشر رابط حجز موعد مستوصف حولي في الكويت بعدما أكدت وزارة الصحة رسميًا أن المراكز الصحية في الدولة لن تستقبل أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق، وبدأ نظام وزارة الصحة الكويتية لحجز المواعيد منذ بداية يوليو 2020 الماضي، بعد فترة توقف استمرت لثلاثة شهور، وبدأت الوزارة في استقبال المراجعين تنفيذًا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء والتي تقضي بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

حجز موعد مستوصف حولي

أدت الظروف الصحية في العالم إلى تنفيذ التباعد الإجتماعي في كل العالم، وعليه تم تدشين نظام حجز مواعيد مستوصف حولي وكل المستوصفات والمراكز الصحية في الكويت، كما طبقت معظم الجهات الحكومية في الكويت نظام حجز المواعيد قبل المراجعة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

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هذا وقد نجح نظام حجز المواعيد في كل الجهات الحكومية في منع حدوث أي تكدس داخل الدوائر الحكومية والجهات الحكومية الخدمية، كما أضاف نظام المواعيد إلى جودة الخدمة ووفر وقت وجهد المراجعين.

كيفية حجز موعد مستوصف حولي؟

أولى خطوات حجز موعد مستوصف حولي أو مركز حولي الطبي هو الذهاب لموقع وزارة الصحة الكويتية.

رابط وزارة الصحة الكويتية هو moh.gov.kw

من الصفحة الرئيسية للوزارة تختار “حجز موعد مركز صحي”.

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بعد ذلك يطلب منك النظام عدة بيانات أساسية وهي: الرقم المدني، الرقم التسلسلي، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

ثم تختار المركز الصحي “مستوصف حولي”.

ثم تختار العيادة التي تريد مراجعتها.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد مستوصف حولي

بنهاية خطوات الحجز الإلكتروني، يُرسل لك موقع وزارة الصحة رسالة تأكيد الحجز، تحتوي رسالة تأكيد الحجز على بيانات الحجز وباركود المراجعة، يجب أن تحتفظ بتلك البيانات على جوالك حتى موعد المراجعة، رابط حجز موعد مستوصف حولي هو:

moh.gov.kw

طالبت وزارة الصحة كل مراجعي المراكز الصحية بالكويت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.