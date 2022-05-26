مشروع قانون الإقامة الجديد في الكويت 2022.. تعرف على أهم بنوده والتعديلات المقترحة
وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم على مشروع قانون إقامة الوافدين في دولة الكويت حيث حددت مواد مشروع القانون الجديد كل ما يتعلق بالأجانب المقيمين في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم بنود وتعدلات فانون الوافدين الجديد في الكويت، هذا ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون على أقرب جلسات مجلس الأمة القادمة لاعتماد القانون للعمل به بصورة رسمية في حال الموافقة من قبل نواب مجلس الأمة.
مشروع قانون الإقامة الجديد في الكويت 2022
- من أهم بنود قانون الإقامة الجديد في الكويت أن إقامة الوافد العادية 5 سنوات ويجب عليه المغادرة إذا انقضت أو رفضت الجهات المختصة التجديد له.
- إقامة المستثمر 15 سنة، إقامة أبناء الكويتية 10 سنوات وكذلك أزواج الكويتيات وملاك العقارات إقامة تصل لعشر سنوات.
- رفع مدة إقامة الحاصلين على تأشيرات الزيارة للكويت إلى سنة بدلا من 3 شهور.
- قيمة غرامة مخالفة الإقامة في الكويت طبقًا للقانون الجديد 4 دنانر عن كل يوم بدلا من دينارين.
- لا يجوز للمقيم البقاء خارج الكويت مدة تزيد عن 6 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء تلك المدة على إذن من وزارة الداخلية، وإلا سقطت إقامته.
- لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت أكثر من 4 أشهر، ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل نهاية تلك الفترة، وإلا سقطت إقامته في حال تخطيه مدة 4 أشهر خارج الكويت.
- يجوز لوزير الداخلية إبعاد أي وافد حتى لو يملك الوافد ترخيص إقامة في تلك الحالات: لم يكن للوافد مصدر مشروع للكسب، إذا رأى الوزير أن إبعاد الوافد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.