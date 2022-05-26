مشروع قانون الإقامة الجديد في الكويت 2022.. تعرف على أهم بنوده والتعديلات المقترحة

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم على مشروع قانون إقامة الوافدين في دولة الكويت حيث حددت مواد مشروع القانون الجديد كل ما يتعلق بالأجانب المقيمين في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم بنود وتعدلات فانون الوافدين الجديد في الكويت، هذا ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون على أقرب جلسات مجلس الأمة القادمة لاعتماد القانون للعمل به بصورة رسمية في حال الموافقة من قبل نواب مجلس الأمة.

مشروع قانون الإقامة الجديد في الكويت 2022