“مش هنسلم مش هنبوس “نصيحة مذيعة مصرية بشأن فيروس كورونا .. تتصدر قائمة موقع تويتر

نشرت المذيعة المصرية ، رضوى الشربيني بالامس الإثنين تغريدة على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة ” تويتر” حيث كتبت نصيحة بشأن فيروس كورونا الجديد، وعن مخاول انتشاره، وذلك بأسلوب ساخر، مما اثار الجدل وتصدرت الشربيني بسبب تغريدتها قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، على موقع “تويتر”.

بسبب فيروس كورونا مذيعة مصرية تتصدر تويتر

رضوى الشربيني وتغريدة مثيرة للجدل

وقالت الشربين في تغريدتها الساخرة بقولها : “شعارنا الجديد… مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس” ، لتتصدر المذيعة الشربية بهذه التغريدة الساخرة قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، وتفاعل معها الكثير من المتابعين ، ومن بين ذلك أحد المغردين تفاعل مع التغريدة عن طريق مشاركة بعض النصائح للوقاية من الفيروس، مستخدما الهاشتاغ الذي يحمل اسمها.

ويُذكر ان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية اعلنت الاحد الماضي عن اكتشاف “حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص أجنبي”.

وقال خالد مجاهد والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، ومستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان إن ” الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا” المستجد”، وأضاف أنه “على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة”.