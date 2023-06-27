مصليات العيد الأحمدي 2023

تعتبر محافظة الأحمدي واحدة من أكبر محافظات الكويت من حيث تعداد السكان حيث تضم مجموعة من أكبر مدن الكويت، وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن مواقع مصليات عيد الأضحى في الأحمدي 2023 وقد بلغت إحدى عشر مصلى إلى جانب المساجد النموذجية التي سوف تستقبل المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى الأحمدي 2023

قالت وزارة الأوقاف أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الأحمدي وكل محافظات الكويت هو عند الساعة 5.06 من صباح اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1444، هذا وسوف يشارك الجميع في صلاة العيد، لتنتشر الفرحة والسعادة في كل جوانب البلاد.

مصليات عيد الأضحى الأحمدي 2023:

– مصلى العيد في جابر العلي في الساحة بجوار ثانوية عبدالله الأحمد الصباح – قطعة 3.

– مصلى العيد صباح الأحمد 1 الساحة مقابل مدرسة جمانة بنت الحسن.

– صباح الأحمد 5 الساحة مقابل مسجد فهد الحسيني.

– مصلى نادي الشباب الرياضي بالأحمدي بجوار محطة البنزين.

– مصلى العيد الفحيحيل مركز شباب الرياضة بجوار مسجد عبدالله بن سلام.

– المنقف مركز شباب الرياضة مقابل مستوصف المنقف.

– مصلى العيد الصباحية مركز شباب الرياضة موازي لطريق خادم الحرمين الشريفين.

– علي صباح السالم مركز شباب الرياضة مقابل مستوصف أم الهيمان.

– مصلى العقيلة الساحة بجوار مسجد العريفان.

– مصلى العيد هدية 2023 الساحة بجوار روضة هدية.

– الظهر بجوار مسجد شرحبيل بن حسنة.