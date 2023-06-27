مصليات العيد في الجهراء 2023

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن عدد 46 مُصلى للعيد موزعة على كل محافظات الكويت، وقد بلغ عدد مصليات عيد الأضحى 2023 في الجهراء عدد 6 مُصليات، تم تجهيز تلك المصليات وأصبحت جاهزة حاليًا لاستقبال الجميع خلال الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 الجهراء

قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كل مساجد ومصليات محافظة الجهراء وكل محافظات الكويت عند الساعة 5.06 صباح اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يذكر أن أمس الثلاثاء 27 يونيو كان يوم وقفة عرفات، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في الكويت والعالم.

مصليات عيد الأضحى 2023 الجهراء:

– مصلى العيد في سعد العبدالله 2023 في الساحة مقابل مسجد الحزام – قطعة 9.

– مصلى العيد النسيم في الساحة مقابل صناعية النسيم.

– مصلى مركز شباب الجهراء خلف المخابز الكويتية.

– مصلى ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء.

– مصلى مركز شباب الصليبية.

– مصلى القيروان مسجد غشام البصمان الدائري الخامس.