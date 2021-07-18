مصليات العيد في الكويت 2021 والفروانية والجهراء

أعلنت وزارة الأوقاف عن أماكن جوامع ومصليات صلاة عيد الأضحى في مدينة الكويت والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، كما حددت الوزارة المساجد والمصليات التي تم تخصيص أماكن للسيدات بها، هذا وتُقام صلاة العيد في الكويت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، في الجوامع التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي عدد من الساحات الرياضية والمراكز الشبابية في الدولة.

مصليات العيد في الكويت 2021

صلاة عيد الأضحى في مدينة الكويت سوف تقام في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، بينما الساحات التي سوف تقام بها صلاة العيد في مدينة الكويت هي: ساحة السرة قطعة 2 بجوار فرع الغاز، ساحة الصليبخات خلف كارفور الكويت، مركز شباب الدعية، ساحة مدرسة عبدالله حسن الجارالله المتوسطة بنين، مصليات صلاة العيد في الفروانية 2021 سوف تُقام في المساجد التي تستضيف صلاة الجمعة، كما ستقام في ثلاث ساحات مفتوحة وهي: ساحة استاد جابر، مركز شباب العارضية، نادي التضمن، مصليات العيد في الجهراء بالمساجد النموذجية إلى جانب 10 ساحات هي: ساحة الجهراء الرياضية مقابل القصر، مركز شباب الجهراء بالجهراء القديمة، ساحة الصليبية، ساحة مسجد الإمام أبو منصور الأزهري، ساحة مسجد شريح القاضي، ساحة مسجد أم المؤمنين، ساحة مسجد أبو بكر الصديق، ساحة مسجد عمر بن الخطاب، ساحة مسجد عبدالله بن الأرقم، ساحة مسجد غشام البصمان، معرفة كل مصليات وجوامع صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 من الرابط التالي:

مصليات العيد في الكويت 2021

كل عام وأنتم بخير.