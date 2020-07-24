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مصليات عيد الأضحى في الكويت 2020

بواسطة محمود عطا الله
مصليات عيد الأضحى الكويت مصليات عيد الأضحى الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أماكن مصليات عيد الأضحى في الكويت العاصمة وباقي محافظات دولة الكويت وذلك في بيان رسمي صدر عن الوزارة، هذا وسوف يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في الكويت صباح يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة 1441 الموافق يوم 31 من شهر يوليو 2020، هذا وقد ناشدت وزارة الأوقاف الجميع في الكويت من المواطنين والمقيمين في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة في صلاة عيد الأضحى بالمصليات في كل أنحاء الدولة.

1 صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020
2 مصليات عيد الأضحى 2020 في الكويت

صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020

كانت رؤية هلال ذي الحجة 1441 في الكويت والسعودية يوم 29 من شهر ذي القعدة، ومساء هذا اليوم تعذرت رؤية الهلال، وعليه كان أول أيام ذي الحجة في الكويت هو يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، ليكون موعد وقفة عرفات 2020 في الكويت هو يوم الخميس 30 يوليو، وأول أيام العيد يوم الجمعة 31 يوليو.
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هذا وسوف تتزين مصليات الكويت وستكون في أبهى صورها لاستقبال المصلين، وسوف تملأ تكبيرات العيد أجواء كل محافظات دولة الكويت، كما تعلو السعادة والفرحة وجوه الجميع خلال الصلاة.

مصليات عيد الأضحى 2020 في الكويت

صلاة عيد الأضحى في السرة سوف تكون بمركز شباب السرة الواقع أمام فرع الغاز، بينما صلاة العيد في مبارك الكبير بساحة مبارك الكبير، وبخصوص صلاة العيد في علي صباح السالم فسوف تكون بمركز شباب ضاحية علي صباح السالم، صلاة العيد في بيان سوف تكون ساحة بيان، وسيكون هناك مصلى في ساحة مشرف، ومصلى غرناطة سوف يكون بساحة الصليبخات.
مصليات عيد الأضحى 2020 الكويت

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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