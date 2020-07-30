مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 ووقت الصلاة في الدوحة

أعلنت وزارة الأوقاف عن كشف أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 كما أعلنت عن موعد صلاة العيد في الدوحة وكل مدن الدولة، يذكر أن قطر قد أعلنت عن إقامة صلاة العيد في مساجد محددة، كما طالبت أجهزة الدولة كافة المشاركين في صلاة العيد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة كل ضوابط صلاة الجماعة في ظل الظروف الحالية، هذا وتفصلنا ساعات قليلة عن بداية أول أيام عيد الأضحى.

مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 الدوحة