مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 ووقت الصلاة في الدوحة

أعلنت وزارة الأوقاف عن كشف أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 كما أعلنت عن موعد صلاة العيد في الدوحة وكل مدن الدولة، يذكر أن قطر قد أعلنت عن إقامة صلاة العيد في مساجد محددة، كما طالبت أجهزة الدولة كافة المشاركين في صلاة العيد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة كل ضوابط صلاة الجماعة في ظل الظروف الحالية، هذا وتفصلنا ساعات قليلة عن بداية أول أيام عيد الأضحى.
مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 الدوحة
- وافق يوم الأول من شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو 2020.
- واليوم الخميس 30 يوليو هو يوم وقفة عرفات.
- ويوم الجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المجيد الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1441.
- أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 من هنا.
- أعرف أقرب مسجد لك يقام فيه صلاة العيد من هنا.
- وقت صلاة العيد في الدوحة وكل مدن قطر عند الساعة 5.15 صباحًا.