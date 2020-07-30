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مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 ووقت الصلاة في الدوحة

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة الأوقاف عن كشف أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 كما أعلنت عن موعد صلاة العيد في الدوحة وكل مدن الدولة، يذكر أن قطر قد أعلنت عن إقامة صلاة العيد في مساجد محددة، كما طالبت أجهزة الدولة كافة المشاركين في صلاة العيد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة كل ضوابط صلاة الجماعة في ظل الظروف الحالية، هذا وتفصلنا ساعات قليلة عن بداية أول أيام عيد الأضحى.

مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 الدوحة

  • وافق يوم الأول من شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو 2020.
  • واليوم الخميس 30 يوليو هو يوم وقفة عرفات.
  • ويوم الجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المجيد الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1441.
  • أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2020 من هنا.
  • أعرف أقرب مسجد لك يقام فيه صلاة العيد من هنا.
  • وقت صلاة العيد في الدوحة وكل مدن قطر عند الساعة 5.15 صباحًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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