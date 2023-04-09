مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء والإسكان الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
المهندس مطلق نايف العتيبي كان ضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الكويتي، وهو أحد الوزراء الجدد في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن المهندس مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء الجديد
- هو مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الإسكان الجديد في الكويت منذ يوم السبت 9 أبريل 2023.
- تم تكليفه بمنصب وكيل وزارة الكهرباء والماء منذ نوفمبر 2022.
- كان يشغل منصب الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية منذ نوفمبر 2018.
- وزير الكهرباء والماء والإسكاتن مطلق العتيبي شغل من قبل منصب مدير إدارة شبكات النقل.
- كما شغل منصب رئيس قسم الصيانة والتصميم في قطاع شبكات النقل.