مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء والإسكان الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

المهندس مطلق نايف العتيبي كان ضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الكويتي، وهو أحد الوزراء الجدد في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن المهندس مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء الجديد