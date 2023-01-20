معرض الكويت للسيارات 2023 ينطلق في مول 360

بواسطة محمود عطا الله
معرض الكويت للسيارات 2023 معرض الكويت للسيارات 2023

تشهد دولة الكويت حدثًا هامًا في هذه الأيام، وهي انطلاق معرض الكويت للسيارات الحادي عشر، تُقام فعاليات هذا المعرض في مول 360، بمشاركة أهم منتجي السيارات حول العالم، هذا ومن المرتقب أن يحظى المعرض بحضور جماهيري مميز، لمشاهدة السيارات المعروضة.

معرض الكويت للسيارات 2023

  • افتتح معرض الكويت للسيارات أبوابه من يوم الخميس 19 يناير 2023 ويستمر حتى يوم 28 يناير 2023.
  • يشارك في المعرض أفضل منتجي السيارات من أمريكا وأوروبا وآسيا.
  • السيارات الصينية سوف تكون حاضرة وبقوة في معرض الكويت للسيارات.
  • كما يُعرض في هذا المعرض ثلاث فئات من السيارات الكهربائية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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