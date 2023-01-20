معرض الكويت للسيارات 2023 ينطلق في مول 360

تشهد دولة الكويت حدثًا هامًا في هذه الأيام، وهي انطلاق معرض الكويت للسيارات الحادي عشر، تُقام فعاليات هذا المعرض في مول 360، بمشاركة أهم منتجي السيارات حول العالم، هذا ومن المرتقب أن يحظى المعرض بحضور جماهيري مميز، لمشاهدة السيارات المعروضة.

معرض الكويت للسيارات 2023