معرض ساحة الصفاة 2023.. تعرف على أوقات العمل

بواسطة محمود عطا الله
معرض ساحة الصفاة معرض ساحة الصفاة 2023

تشهد ساحة الصفة في قلب مدينة الكويت معرض ترفيهي متميز يُقام على مدار ثلاثة أيام وهي 26 و27 و28 يناير 2023، يضم معرض ساحة الصفاة 2023 مجموعة من أفضل وأكبر المطاعم والكافيهات، كما تنتظر الجميع خلال أيام المعرض عروض ترفيهية لكل الأعمار، هذا ومن المرتقب أن يشهد المعرض إقبال كبير، وخاصة وأنه يأتي خلال عطلة منتصف العام الدراسي.

أوقات عمل معرض ساحة الصفاة 2023

  • بخصوص أوقات عمل معرض ساحة الصفاة 2023 فهي من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساء.
  • تُقام في المعرض عروض ترفيهية مباشرة.
  • كما ستكون هناك فرصة للتسوق وتجربة مجموعة من أفضل المطاعم والكافيهات.
  • سوف يقضي كل أفراد الأسرة وقت مميز من خلال زيارة هذا المعرض.
  • كما يوجد بالمعرض عدد من المشاريع الشبابية لدعم الشباب الكويتي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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