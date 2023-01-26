معرض ساحة الصفاة 2023.. تعرف على أوقات العمل

تشهد ساحة الصفة في قلب مدينة الكويت معرض ترفيهي متميز يُقام على مدار ثلاثة أيام وهي 26 و27 و28 يناير 2023، يضم معرض ساحة الصفاة 2023 مجموعة من أفضل وأكبر المطاعم والكافيهات، كما تنتظر الجميع خلال أيام المعرض عروض ترفيهية لكل الأعمار، هذا ومن المرتقب أن يشهد المعرض إقبال كبير، وخاصة وأنه يأتي خلال عطلة منتصف العام الدراسي.
أوقات عمل معرض ساحة الصفاة 2023
- بخصوص أوقات عمل معرض ساحة الصفاة 2023 فهي من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساء.
- تُقام في المعرض عروض ترفيهية مباشرة.
- كما ستكون هناك فرصة للتسوق وتجربة مجموعة من أفضل المطاعم والكافيهات.
- سوف يقضي كل أفراد الأسرة وقت مميز من خلال زيارة هذا المعرض.
- كما يوجد بالمعرض عدد من المشاريع الشبابية لدعم الشباب الكويتي.