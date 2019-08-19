معرفة موعد بداية لدراسة بالكويت 2019.. ننشر لكم موعد بدء العام الدراسي وجميع الإجازات

موعد بداية الدراسة بالكويت، يبحث عنه عدد كبير من مواطني دولة الكويت وخاصة بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، فمن وقتها وتربعت كلًا من جملة التقويم الدراسي الجديد لعام 2019 – 2020، بالإضافة إلى موعد بداية العام الدراسي، والعودة للمدرسة ، وموعد إجازة العام الدراسي، على عرش محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث أعلنت وزارة التربية بالكويت عن موعد البدء في التسجيل بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2019 – 2020، علاوة على مواعيد امتحانات نهاية العام والإجازات الرسمية، وجاء ذلك خلال التقويم الدراسي الذي أعدته الوزارة وتم نشره في جميع المناطق التعليمية للاطلاع عليه وإعطاء أي مقترحات إن وجدت قبل اعتماد موعد بداية الدراسة بالكويت بشكل رسمي.

موعد بداية الدراسة بالكويت

موعد بداية الدراسة بالكويت، فقد أعلنت وزارة التربية بالكويت خلال التقويم الدراسي 2019 – 2020 موعد دوام جميع العاملين بالمراحل التعليمية المختلفة ورياض الأطفال، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2019 يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر 2019 وتبدأ إجازة منتصف العام من يوم 12 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، كما ستبدأ امتحانات معظم الطلاب بخلاف الثانوية العامة امتحاناتهم من شهر مايو 2020، ويتوقع عدد كبير من المواطنين تستمر الامتحانات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يحل يوم يوم الجمعة الموافق 24 أبريل2020.

موعد بداية الدراسة بالكويت 2019

موعد بداية الدراسة بالكويت،2019 تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين بالكويت، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثاني عشر “الثانوي”، يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020، ومن المتوقع أن يتوافق هذا اليوم مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما يحدد التقويم الدراسي 2019 – 2020 موعد الإجازة الرسمية لطلاب الثانوية، والتي لن تتجاوز مدة الشهرين حيث ستبدأ في يوم 6 يوليو 2020 وتنتهي في 31 أغسطس 2020، على أن تبدأ باقي المراحل التعليمية عطلة نهاية العام الدراسي في شهر يونيو 2020، وحرصًا منا على تقديم كل مات يهم القارئ، ننشر لكم من خلال هذا التقرير جداول يوضح موعد بداية الدراسة بالكويت كالآتي: