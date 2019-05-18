معلومات جديدة عن نظام «الإقامة المميزة» بالسعودية

نشرت عدة تقارير صحفية معلومات جديدة عن نظام الإقامة المميزة الجديد بالسعودية، المعلومات الجديدة تخص رسوم الإقامة المميزة بنوعيها المؤقتة السنوية والدائمة، هذا وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذا النظام إلى زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، ودفع عجلة الاقتصاد وبقوة، هذا وقد وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على القانون الجديد في منتصف مايو 2019، هذا القانون الذي سيمنح الأجانب والمقيمين بعض حقوق المواطن السعودي بدون كفيل.

رسوم الإقامة المميزة الجديدة بالسعودية

أكدت عدة مصادر سعودية، أن رسوم الإقامة المميزة المؤقتة السنوية هي 100 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي، وتلك الإقامة المؤقتة تجدد سنويا، وبخصوص رسوم وسعر الإقامة المميزة الدائمة بالسعودية هي 800 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 212 ألف دولار أمريكي، وتلك الإقامة تكون دائمة ويتم دفع رسومها مرة واحدة، وبحسب المعلومات الواردة يمكن أن يتقدم للحصول على الإقامة المميزة المقيمين بالمملكة بصورة قانونية والمتواجدين الآن خارجها.

هذا وقد تم تأسيس مركز الإقامة المميزة والذي يختص بكل شؤون ومعاملات هذا النوع من الإقامة، ويقوم المركز الآن بإعداد لائحة العمل الخاص به، على أن يصدرها خلال 90 يوما بداية من يوم موافقة الملك على هذا النظام، وتتيح الإقامة المميزة للحاصل عليها تملك العقارات وتملك المشروعات التجارية والصناعية، وحرية التنقل من وإلى المملكة، واستقدام أسرته واستقدام العمالة، وغيرها من المميزات.