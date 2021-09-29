معلومات عن ميناء مبارك الكبير في الكويت

تفقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد مشروع ميناء مبارك الكبير، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، كما عقد مجلس الوزراء جلسة في مبنى الميناء بحضور كل الوزراء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات عن ميناء مبارك الكبير الكويتي، والذي سيكون واحد من أهم موانئ الخليج تقنيًا، ومن أكبر موانئ المنطقة خلال السنوات القادمة، زيارة رئيس الوزراء للميناء حظيت بمتابعة كبيرة نظرًا لأهمية هذا المشروع الحيوي.

معلومات عن ميناء مبارك الكبير الكويتي