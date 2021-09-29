معلومات عن ميناء مبارك الكبير في الكويت

تفقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد مشروع ميناء مبارك الكبير، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، كما عقد مجلس الوزراء جلسة في مبنى الميناء بحضور كل الوزراء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات عن ميناء مبارك الكبير الكويتي، والذي سيكون واحد من أهم موانئ الخليج تقنيًا، ومن أكبر موانئ المنطقة خلال السنوات القادمة، زيارة رئيس الوزراء للميناء حظيت بمتابعة كبيرة نظرًا لأهمية هذا المشروع الحيوي.
معلومات عن ميناء مبارك الكبير الكويتي
- مشروع ميناء مبارك الكبير يقع شرق جزيرة بوبيان بشمال الكويت، مربوط بطرق سريعة، كما من المرتقب أن يربط بخط السكك الحديدية الخليجي، على أن تمتد تلك السكك الحديدية في المستقبل للعراق وتركيا وإيران.
- وهو ميناء ذكي مصمم طبقًا لأحدث المواصفات العالمية.
- أول ميناء آلي بالكامل في الخليج العربي والمنطقة.
- ميناء مبارك الكبير هو نقطة وركيزة الانطلاق لتعمير شمال الكويت.
- سوف يوفر 8550 فرصة عمل.
- السعة الاستيعابية 24 مرسى.
- سوف يحقق التكامل التجاري بين الكويت ودول شمال الخليج العربي.
- 8.1 مليون حاوية سنويًا، ويسع 4.9 مليون طن بضائع.