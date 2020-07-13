أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية عن استقبال كبار السن بفرع جنوب السرة خلال المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها، بشرط أن يقوم الراغب في المراجعة بإبراز هوية كبار السن قبل الدخول للفرع وحجز موعد بالهاتف لمراجعة ومعاملة فرع التأمينات بجنوب لسرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بعص المعلومات عن بطاقة هوية كبار السن، هذا وقد بدأت التأمينات الاجتماعية بالكويت في استقبال مراجعيها بداية من الأسبوع الجاري.

معلومات عن هوية كبار السن من التأمينات الاجتماعية الكويتية

هوية كبار السن في الكويت هي بطاقة هوية تصدرها التأمينات الاجتماعية لمراجعيها ممن في سن 65 عامًا فأكثر، وقد جنبت التأمينات الاجتماعية تلك الفئة من كبار السن شرط حجز موعد إلكتروني للمراجعها، ووفرت عليه الوقت والمجهود بمراجعة فرعها بجنوب السرة في العاصمة، مع ضرورة تقديم هوية كبار السن لموظفي الاستقبال.