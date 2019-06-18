معلومات غذائية بمناسبة احتفال جوجل بيوم الطعمية العالمي يوم الفلافل Falafel

احتفال جوجل بيوم الطعمية العالمي يوم الفلافل Falafel ، وتعد الفلافل أو الطعمية إحدى الوجبات الشعبية في مصر والأكثر عشقاً بالنسبة للعاملين في الأشغال الشاقة وغيرهم، فهي وجبة الفطور المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وها يحتفل محرك البحث جوجل بيوم الفلافل Falafel أو يوم الطعمية العالمي، فيما غير شعاره إلى صورة متحركة لساندوتش طعمية مزود بالسلطة تعبيراً عن قيمة الوجبة، كما يحتفل جوجل بالأشياء الأكثر شهرة في العالم لذلك تعد وجبة الطعمية هي الأشهر في العالم.

أصول الطعمية أو الفلافل Falafel في يوم الطعمية العالمي

الفلافل أو الطعمية هي وجبة في الأصل مصرية منذ القدم صنعها أحد المصريين من الفول، وهي عبارة عن فول مدشوش مضاف إليه بعض المكونات الأخرى مثل الكزبرة الخضراء والثوم والبصل والملح، ومن المصريين أيضاً من اخترع (العجة) وهي عبارة عن طعمية مخلوط عليها بيض، حيث اشتهرت الطعمية في أنحاء العالم بعد ذلك وفي بعض الدول الأخرى غيروا في طريقة صنعها مثل سوريا صنعت الفلافل بالحمص وليس بالفول مثل المصريين وهناك بعض بلاد الشام يصنعون الطعمية من المكونين معاً الفول مع الحمص وغيرها من الدول الذين يضيفوا من الإضافات على حسب رغبتهم.

معلومات غذائية عن الفلافل Falafel في يوم الطعمية العالمي

تحتوي الطعمية على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والقيم الغذائية للجسم، حيث تساعد على الشبع لفترات طويلة لما تحتويه الوجبة من بروتينات عالية، وتحتوي الفلافل على كاربوهيدرات تعطي طاقة للجسم بالإضافة إلى احتواء الطعمية على عنصر الحديد المهم لبناء العظام فضلاً عن الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وأيضاً على حسب بعض الإضافات التي توضع على وجبة الفلافل سواء كان البيض أو الحمص أو الكزبرة الخضراء أو البصل والثوم…وغيرهم من الإضافات كل هذه الأشياء تجعل من وجبة الطعمية عالية القيمة الغذائية