معلوماتٍ هامة تكشف عنها شبكة CNN | إيران حاولت إسقاط طائرة مُسيرة أمريكية كشفت زوارقها قُبيل هجوم خليج عُمان

تتواتر الأنباء وتتسارع فور وقوع الحادثة الأخطر بالخليج العربي مُنذ اندلاع حرب الخليج الثانية، فاستهداف ناقلتين للنفط بمنطقة خليج عُمان لم يكن الحدث الذي يمكن أن يمر على الساحة السياسية الدولية مرور الكرام، لأنه وبكل وضوح يعني أن التوتر بالخليج بين إيران من جانب ودول الخليج العربي والولايات المتحدة من جانب أخر قد أخذ شكلاً يقترب من المواجهة والصِدام أكثر من التلاقي والحوار .

وفي سياق واقعة الاعتداء أمس على نقالتي النفط ببحر عُمان، كشفت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية معلومات خطيرة حول الهجوم الذي دفع بأسعار النفط لمستويات جديدة، وزاد من حدة الترقب للأحداث بمنطقة الخليج أكبر مصدر للطاقة عالمياً، تلك المعلومات المنقولة عن الشبكة الإخبارية الأعرق والأكبر بالولايات المتحدة تحمل فعلياً دلالات هامة ونتائج خطيرة فيما بعد .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل جديدة هامة حول حادثة خليج عُمان

حيث أكدت منذ قليل شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن طائرة مُسيرة دون طيار تتبع البحرية الأمريكية بمنطقة الخليج العربي، وتحديداً قيادة الأسطول الخامس، قد رصدت زوارق إيرانية تتحرك قرب ناقتي النفط المستهدفتين بالأمس ببحر عمان .

وأكدت الشبكة الإخبارية، أن قوات البحرية الإيرانية قد قامت بالفعل باستهداف الطائرة المسيرة بواسطة صورايخ سام، وذلك لإسقاطها لطمس دليل تلك الزوارق بالمنطقة، ولكنها حسب الشبكة فشلت في عملية الاستهداف تلك، ولم تتمكن من إسقاط تلك الطائرة التي رصدت كافة تحركات تلك الزوارق .