معنى آلاء في لغة العرب وهل ورد في القرآن الكريم

في ظل تبحرنا وبحثنا في معاجم اللغة أرتأينا ان نقدم اسماً مميزاً، وإكتشاف معناه، أسم مؤنث يطلق على البنات هو”آلاء” له إنتشار كبيّر حيث إنه رائج في المجتمع المسلم، كما أنه من الاسماء المذكورة في القرآن، يأخذنا هذا الإسم لتذكر نعم الله المعنوية والظاهرة، حيث ان نعمه سبحانه تأتي تكرماً على عباده وإن كانوا غير مستحقين لها، مناً منه ولعلمه ماهو أصلح لنا، في معرض مقدمتنا هذه- نعطيّ افكاراً حول الإسم- آلاء- والذي هو النعم والمواهب التي يمنحها لنا الخالق دون ان نشعر بها، هذه لمحة عن الإسم قبل الغوض والبحث في تفاصيله، في الفقرات الآتية على موقع كلمة دوت اورج، ونشر اهم السمات الشخصية التي يراها خبراء علم النفس في آلاء.

ما معنى آلاء

إسم شائع يعني النعم او المواهب- ورد فيه عدة تفاسير في قوامس المعاني المختلفة، وذلك أنه اسم شجر ورقه وحمله الدباغ، كما يصح ان يقال آلاء الشي أيّ خصاله الجيدة.

آلاء، إسم علم مؤنث يعني النعم التي لا تحصى، يأتي بصيغة جمعّ- كما أنّ الألاء، بالفتح: شجر جميل المنظر مر الطعم.

هل ورد إسم آلاء في القرآن الكريم

إسم مشهور ورد في القرآن الكريم- وهذا سبب قوّي للتسمية به- فهو اسم جائزاً شرعاً، لما يحمله من معني إيماني يوقظ اعماق الفطرة للتعلق بحبل الله فبالتالي نكون مطيعين- ويجعلنا نملك نصيب اكبر في شكر الله ونتذكر ما وهبنا بالنعم الظاهرة والباطنة- ويأتي إستخدام اسم آلاء كاسم علم مؤنث الذي مصدره القران الكرّيم، فهو إسم عربي بحّت- ورد في عدة مواضع لآيات القران وتم تكرار اللفظ في سورة الرحمن-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” وأيضا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، سورة الأعراف-الآية 69.

بعد أن عرفنا إن لفظ آلاء قد ورد في القرآن الكريم في مواضع متعددة، إذاً لا مانع من إختياره كإسماً مميزاً للمولودات الجدد، فتكراراه في قرآن المسلمين أعظم دلاله على إستحباب ولا غرو لو قلنا انه من الأسماء الخالدة لأنه لم يعرف الإندثار منذ ازمنة طويله ولا حتى ان يقل إنتشاره في الأسر العربية والإسلامية لما له من خصوصية متميزة. ولكن دعونا الآن نتعرف على آلاء وشخصيتها.

والواقف على شخصية آلاء يطرح بعض الصفات التي تتصف بها وهي

فتاة طموحة

كتومة جداً

تهتم ان تكون جميلة المظهر

تدرك ان مالها يجب ان يذهب لمن هم حولها كمساعدة.