إكتشف معنى إسم مريم وشخصيتها

لإسم مريم ميزة الانتشار فهو احد اهم الأسماء الصالح تسميته للإناث، وهو إسم مريم العذراء المبلجة في الاسلام والمسيحية وقد انزل الله سورة كاملة تحمل إسمها وهي “سورة مريم” وعدد آياتها 98 وقد ورد اسمها 34 مرة في مختلف سور القران، وسنتعرف بشكل مفصل عن ماهي معاني اسم مريم المتعددة في جميع اللغات واصل اسم مريم من اي ثقافة قد أتى، كما سيكون ممكناً إكتشاف صفات حاملة اسم مريم من خلال الفقرة الاخيرة في هذا المقال.

اسم مريم

اسم مريم من اكثر اسماء الاناث الذي يحمل معاني حميدة ويتم التسمية به كابرز اسم في الاسلام والمسيحية لكونه اسم ام المسيح( النبي عيسى) مريم العذراء، المصطفاة من قبل الله، فهي السيدة الطاهرة التي نذرتها والدتها محررة لخدمة مسجد الرب، ففي الاسلام يذكر السيوطي في الاتقان3 تعني الخادمة، وورد اسم مريم في القران الكريم 34 مريم مع وجود سورة كاملة بهذا الاسم، ويرجح بشكل كبير ان اسم مريم جاء من السيريانية ومعناة في العبرية بحسب الكتاب المقدس بحر الآلام او الاحزان بحيث يقسم الاسم الى مر اي المر فيما كلمة “يام” تشير الى البحر. ويمكن الوصول الى معاني اسم مريم المختلف بحسب كل لغة في من خلال السطور بالاسفل، حيث ان له معاني متقاربة، مع معاني مشتركة ايضاً.

معنى اسم مريم بجميع اللغات

يعتبر اسم مريم من اهم الاسماء ويتعدد لفظ الاسم في الثقافات الاخرى باشكال متقاربة مثل ماري، ماريانا، ومريم هي اخت هارون ونبي الله موسى الذي القته في تابوت صغير على حافة النهر لتنجيه من القتل من قبل جنود فرعون. ويرمز اسم مريم للطهارة والعفة، وللاسم Mariam دلالات على القلب الصافي وحسن العلاقة مع الله.

اسم مريم في اصول قبطية يعني المحبوبة

اسم مريم بحسب اصول سيريانية يعني الملكة او السلطانة او السيدة

اسم مريم بحسب اصول رومانية نجمة البحر او مرارة البحر

اسم مريم باصول عبرية يعني المنيرة او المستنيرة.

مريم كاحد الاسماء الاكثر تسمية لدى الاناث ليس فقط عربياً لكنه اسم مقدس في الاسلام والمسيحية ولكن يلفظ مختلفاً مثل ماري، ماريانا، في الثقافات الاخرى- وله معاني متعددة بجميع اللغات، معنى إسم مريم هو في اللغة القديمة يعني العابدة وقال السيوطي في الاتقان 3 تعني الخادمة، حيث اطلق على مريم بنت عمران وهي أم المسيح( نبي الله عيسى عليه السلام) وأمها حنة التي كانت نذرتها محررة لخدمة مسجد الرب ولما جاءها المخاص ووضعتها قالت ﴿وإني سميتها مريم) والمحررة هي التي اذا وضعت في المسجد لم تخرج منه ابداً.

معنى إسم مريم وشخصيتها

يعتبر إسم مريم متميزاً سهل اللفظ وهو اسم علم مؤنث، لم يغلب عليه التسمية قديماً فقط ولكنه اسم حاضراً بقوة في العصر الحديث لذلك فإن إسم مريم- ياتي في طليعة اسماء البنات الاكثر رواجاً، وفي معني الإسم دليل على نيتها الحسنة وروحها الطاهرة المنزهة من النقائص، من اهم صفات حامل اسم مريم كونها صادقة السريرة تميل للتفرغ لعبادة الله. أما عبرياً يلفظ اسم ميريام بدلاً من مريم كما تلاحظ نطقه المختلف والذي يعني عندهم السيدة، بحر الآلام- الأحزان.

صفات حامل إسم مريم

تتزوج عن قناعة وحب

جريئة في اسلوبها الكلامي، قد تتعذب جراء الضغوطات النفسية والاجتماعية

يلازمها الماضي فهو جزء لا يتجزأ من المستقبل

تتخلى عن الاشياء المادية لصالح افراد اسرتها كنوع من الإيثار

نقية القلب

يعتبر والدها قدوة حقيقية في حياتها_ وترعاه وتهتم به على كبر

يمكن استرضاءها بسهولة فهي تسامح وتغض بقلب نظيف

تحب تعلم الطبخ وممارسته بمهارة

بعيدة عن التصنع فهي ذات شخصية عفوية متفاعلة

تحسن الظن بنية الاخرين دائماً

في هذا المقال كتبنا المعاني الشتى المرتبطة بإسم مريم بجميع اللغات_ كذلك يمكن الاستفادة بمعرفة صفات مريم وشخصيتها بالاطلاع على العبارات المدرجة أعلاه في وصف مريم وفق علم النفس، للوصول ايضاً الى معنى اسم مريم في الإسلام وفي الكتاب المقدس عند المسيحييين.