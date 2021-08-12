معنى رِهام الإسم العربي المفضل للإناث.. وأيّ إرتباط له بالسمات الشخصية

رهام واحدتها الرهمة بالكسر، يستخدم لإطلاقه على الإناث ويعني المطر الخفيف أي القطرات الصغيرة، يعد اسم مميز تختاره الكثير من الأمهات المعاصرات لما يحمله من رقة ولطافة في المعنى بما يجلب أطباع متزنة للمتسمى به، فما هو أصل إسم ريهام؟ وأي إرتباط للاسم المذكور بالسمات الشخصية لحامله، سنتعرف على كل المعلومات المتعلقة بإسم ريهام سواء في المعجم العربي او السمات الشخصية وفق علم النفس لا تذهبوا بعيداً.

السمات الشخصية لإسم رِهام

يقترح الخبراء والعارفين بالامور النفسية عدة سمات شخصية يمكن ان تكون في إسم رهام وهذه السمات تكون:

إنسانة تقدر أهمية العلم والتكافؤ الاجتماعي لذلك هي متفوقة وتطمح للوصول لاعلى المناصب في الحياة العملية.

شخصية هادئة بحدود

تُغَلِبّ العقل على العاطفة

لا تنسى الاساءة ولكن يمكن ان تسامح والإبتعاد في نفس الوقت

إنسانة نشطة وحركية تحب الحياة ولديها هاجس فقد من تحبه

صندوق لاسرار الاخرين ومحل ثقتهم دائماً

معنى إسم رهام في اللغة العربية

تقترح معاجم اللغة العربية عدد من المعاني لإسم رهام، وفي هذا الجانب، ورد في معجم لسان العربي لإبن منظور ان رهام يعني المطر الضعيف الدائم الصغير القطر. والرهام هي الأمطار الضعيفة، واحدتها رهمة، كتاب الفائق ٢: ٥.