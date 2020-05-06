مفاجأة جديدة حول كورونا تعلنها منظمة الصحة العالمية

صرحت منظمة الصحة العالمية منذ قليل ببدء جائحة انتشار فيروس كورونا في التراجع بشكل تدريجي، ولكنها أكدت أنه من غير الممكن أن يعود العمل من جديد إلى سابق عهده، ودعت خلال تصريحاتها إلى ضرورة إنهاء كل ما يغذي الجائحة من أشكال تظهر عدم المساواة، كما صرح مدير منظمة الصحة العالمية بأعداد المصابين بكورونا حول العالم.

أعداد المصابين بكورونا حول العالم

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية خلال التصريحات التي قام بها، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم “كوفيد -19” قد تجاوزت ال3.5 مليون حالة، وسجلت البيانات وفاة نحو 250 ألف حالة، كما ذكر أن المنظمة تقوم بالإبلاغ عن إصابة 80 ألف حالة يوميًا بفيروس كورونا منذ بداية شهر أبريل الماضي، وأوضح مدير المنظمة أن الأعداد التي نقوم بطرحها ليست مجرد أرقام، فكل رقم في تلك الأعداد يمثل أب أو أم أو ابنة أو ابن أو أخ أو أخت أو عم أو صديق.

تزايد الإصابات يوميًا

صرح مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جربيسوس”، أن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا اليومي في أوروبا الغربية قد تراجع بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مناطق جنوب شرق آسيا وأفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط والأمريكتين لاتزال تبلغ يوميًا عن معدلات إصابة متزايدة، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن نهج واتجاهات كل بلد مختلفة عن الأخرى.

فنجد أن كل بلد تتبع أساليب مختلفة عن البلد الأخرى، ونجد في النهاية أن جائحة كورونا لا يمكن اقتصار تأثيرها على أعداد الوفيات والمصابين فقط، كما نجد أن مشكلة كورونا قد أثرت على الأشكال الأساسية لتقديم الخدمات الصحية، والتي تعطلت بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، بما فيها الرعاية الصحية المجتمعية.