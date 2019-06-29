مفاجأة: ضبط ٣٩ كيلو كوكايين مع الوفد المرافق لرئيس البرازيل في قمة العشرين

قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إن السلطات الإسبانية اعتقلت ضابطاً في القوات الجوية البرازيلية ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي المشارك في قمة العشرين التي تقام في مدينة أوساكا اليابانية أثناء توقفه في مطار إشبيلية الإسباني ضمن الرحلة الطويلة بين البرازيل واليابان.

وقالت السلطات الإسبانية إنها وجدت ٣٩ كيلو جراماً من الكوكايين بحوزة الضابط المعتقل كان ينوي تهريبها ربما إلى اليابان لكن ضباط المطار شكوا فيه واستطاعوا ضبط المخدرات بحوزته ومن ثم اعتقلوه.

هل الرئيس البرازيلي متورط؟

قالت “سكاي نيوز” إن الرئيس البرازيلي المشارك في قمة العشرين في أوساكا لم يكن مسافراً على الطائرة نفسها التي ضبُط فيها الضابط متلبساً بالتهريب، بل توجه إلى اليابان على متن طائرة أخرى.

وقالت السلطات الإسبانية إن الضابط المتورط متواجد حالياً في إسبانيا وتم فتح تحقيق عسكري وأمني من أجل معرفة ملابسات القضية، مؤكدة أن إجراءات الأمن سيتم تشديدها بعد هذا الحادث الكبير.

وتفاعل الرئيس البرازيلي مع القضية وطلب من وزارة الدفاع والسلطات البرازيلية التعاون مع السلطات الإسبانية وأكد على حسابه الرسمي في تويتر أن المتهم إذا ثبتت إدانته سيحاسب وفقاً للقانون.