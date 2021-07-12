مقابل 33 ألف دولار.. قرى أوروبية خلابة تطلب الإنتقال إليها والعيش فيها مقابل أموال هائلة

طلبت بعض القرى الأوروبية وبالتحديد في إيطاليا الإنتقال إليها والعيش فيها مقابل أموال وراتب شهر على مدار 3 سنوات، وهذه القرى الإيطالية تتسم بالشاعرية، كما أنها جذابة للغاية، وبعضها يقع على البحار والبعض الآخر يقم على التلول والجبال، وبها أحياء سكنيىة كاملة.

قرى أوروبية خلابة تطلب الإنتقال إليها والعيش فيها مقابل أموال هائلة

وهذا ليس مجرد حلم ولكنه حقيقة للذين يرغبون في ذلك الأمر، ففي إحدى المناطق زمنطفة كالابريا فإنها تخطط لتقديم مبالغ مالية تصل إلى 33 ألف دولار، وبما يعادل 28 ألف يورو، لمن يعيشون في تلك القرى، والسبب في دفع هذه المبالغ أنه يعيش فيها عدد سكان بسيط، فبعض هذه القرى بها عدد سكان 1000 شخص وبعضها بها 2000 شخص،

كما تشمل هذه القرى مواقع على سفوح الجبال ومناطق أخرى على البحرن ومناطق ثالثة قريبة من البحار وسفوح الجبال، ولكن تقاضي هذا المبلغ يكون على ثلاث سنوات، في كل شهر من 800 إلى 1000 يورو، كما أن هناك شروط لقبول الأشخاص الذين يعيشون في تلك القرى.

ومن هذه الشروط ضرورة الإلتزام بالبدء في عمل تجاري مهما كان صغيراً، كما يتم تقديم عروض من الجهات الحكومية ومزايا للقيام بالعمل في بعض المشاريع، كما يشترط أن لا يزيد العمر عن 40 سنة، ويشترط وجود استعداد كامل للإنتقال للعيش في هذه الأماكن، والصور المرفقة بالخبر هي صور لبعض القرى في إيطاليا والتي تطلب العيش فيها لزيادة أعداد السكان هناك.

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