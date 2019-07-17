عاجل| مقتل نائب القنصل التركي في أربيل بعد هجوم بالأسلحة النارية

نشرت قناة روسيا اليوم مقتل نائب القنصل التركي و3 أشخاص دبلوماسيين آخرين كانوا بصحبته ، بعدما تعرضوا لهجوم بالأسلحة النارية اليوم الأربعاء في العاصمة كردستان بالعراق في مدينة أربيل.

مقتل نائب القنصل العام التركي

وأفاد مسئولون أمنيون مقتل نائب القنصل العام التركي بعد إطلاق النار عليه وعلى دبلوماسيين آخرين عددهم 3 أشخاص في أربيل بكردستان العراق، كلهم أتراك.

مقتل 3 دبلوماسيين أتراك

ونشرت شبكة رووداو الإعلامية أن الحادث تم داخل أحد المطاعم الكبيرة في أربيل ما أسفر عن مصرع الثلاثة الدبلوماسيين وجرح مجموعة من الأشخاص من بينهم دبلوماسيين أتراك.

قطع الطرق القريبة من مطعم الحادث

ومن جانبها أسرعت القوات الأمنية في كردستان إلى موقع الحادث حيث قطعت الطريق والطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادي وجار البحث عن المتسببين عن مقتل نائب القنصل العام التركي.

قوات الأمن تلاحق المتورطين في قتل نائب القنصل

كما أفادت قناة العربية عبر مراسلها أن قوات الأمن في أربيل تلاحق المتورطين بإطلاق النار على نائب القنصل العام التركي.