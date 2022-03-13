مكافأة المتقاعدين في الكويت 2022.. أخبار سارة خلال الساعات القادمة

ينتظر المتقاعدين أخبار سارة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك في ظل توجه الحكومة والقيادة السياسية في دولة الكويت إلى دعم تلك الفئة، هذا وقد أكدت عدة مصادر أن مجلس الأمة سوف يناقش في جلسة الخميس 17 مارس 2022 لمناقشة قانون هام يخص المتقاعدين وأصحاب المعاشات في الكويت، وسط تأكيدات الجميع أن تلك الجلسة سوف تحمل أخبار سارة.
مكافأة المتقاعدين في الكويت 2022.. آخر الأخبار
- قالت عدة مصادر مطلعة، أن الحكومة، سوف تتقدم بمشروع قانون قبل جلسة الخميس 17 مارس 2022، يتضمن مشروع القانون صرف مكافأة للمتقاعدين في الكويت، كما سيشمل هذا القانون عدة مزايا أخرى للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
- وزير المالية عبد الوهاب الرشيد اجتمع مع لجنة المالية بمجلس الأمة الأحد، وبعد الاجتماع قال “الأخوة المتقاعدين، أبشروا بالخير، وجميعنا معكم، والعمل حاليًا على قدم وساق، وبإذن الله البشارة تأتيكم قريبًا في ظل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن هموم المتقاعدين همومنا ومصالحهم مصالحنا”.
- النائب أحمد الحمد قال أن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد قد أبلغنا عن مشروع قانون سوف يُقدم قريبًا جدا يخص صرف مكافأة للمتقاعدين، تابعونا مع كل جديد وقيمة تلك المكافأة.