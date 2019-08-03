ملك تايلاند يتزوج من عشيقته بحضور زوجته .. فيديو

اقام ملك تايلاند حفل زفافه على عشيقته، التي تصغره بـ33 عام، وذلك في حضور زوجته الملكة، حيث استخدم الملك ماها فاجيرالونجكورن البالغ من العمر”67 عاما” المياه الاحتفالية لكي يمسح بها على رأس عشيقته لسنوات،- سينينات ونجفاجيراباكدي-، البالغة من العمر 34 عاما، وذلك أثناء استلقائها عند قدميه.

زفاق ملك تايلاند

وبإتمام حفل الزفاف يكون ملك تايلاند جعل عشيقته “زوجة ملكية نبيلة”، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

ومن الغريب- بحسب وكالة سبوتنيك الروسية- أن زوجة الملك، الملكة سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، هي التي جلست بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف.

ولفتت صحيفة ذا صن البريطانية الي ان زوجة الملك الجديدة- هي سنينات ونجفاجيرأباكدي-، التي كانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش، حيث يأتي هذا الزواج بعد أقل من 3 أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية سوثيدا، التي كانت تعمل كمضيفة طيران.

ملك تايلاند يتزوج 4 مرات

وسبق لملك تايلاند أن تزوج 4 مرات وأقدم على الزواج من عشيقته علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، إذ كانت المرة الأخيرة التي يمنح فيها لقب “الزوجة الملكية النبيلة” في العام 1921 بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة، ما عدا الملك راما الثامن، الذي لم يتزوج أبدا في العلن.

من هو ملك تايلاند

ويعتبر الملك ماها فاجيرالونجكورن هوالأبن الوحيد لملك تايلاند الأسبق بوميبول والملكة سيريكيت بجانب ثلاثة بنات، حيث تخرج في الكلية العسكرية الملكية في كانبيرا بأستراليا، وعمل ضابطا في الجيش التايلاندي، وتدرب مع القوات البريطانية والأسترالية والأمريكية وهو طيار عسكري.