مناطق الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

منافسة قوية تنتظر مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023 خاصة وإن تلك الدائرة تعتبر الأكبر من حيث تعداد الناخبين وعدد المناطق، حيث يسعدنا من خلال هذا التقرير أن نُقدم لكم أسماء مناطق الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة القادمة، وذلك بعدما تم تحديد يوم السادس من شهر يونيو 2023 موعدًا لتلك الانتخابات، حتى يتمكن المواطنون من اختيار مجلس جديد، ونصيب الدائرة الخامسة من مقاعد البرلمان الجديد القادم هو 10 مقاعد.

الدائرة الخامسة 2023 انتخابات مجلس الأمة

كما ذكرنا الدائرة الخامسة الانتخابية 2023 في الكويت هي الأكبر من حيث أعداد الناخبين، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين في تلك الدائرة الخامسة 256216 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 127000، عدد الناخبات الإناث 130100 ناخبة، عدد المناطق السكنية في تلك الدائرة هو 33 منطقة سكنية.

مناطق الدائرة الخامسة 2023 انتخابات مجلس الأمة:

الصباحية، فهد الأحمد، ضاحية صباح السالم، ضاحية علي صباح السالم، الرقة، العقيلة، الظهر، جابر العلي، الفحيحيل، المنقف، هدية، القرين، مبارك الكبير، القصور، الفنطاس، المهبولة، أبوحليفة، الأحمدي، المقوع، واره، الجعيدان، المسيلة، الفنيطيس، الصبيحية، العدان، ضاحية فهد الأحمد، ميناء عبدالله، الزور، الوفرة، أبو فطيرة، صباح الأحمد، المنطقة الجنوبية حتى الحدود مع السعودية.