مناف الهاجري وزير المالية الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
مناف الهاجري وزير المالية الجديد مناف الهاجري وزير المالية الجديد

أُعلن في الكويت اليوم، عن التشكيل الحكومي الجديد، والذي شهد دخول عدة وزراء جدد في الحكومة، هذا ونستعرض معكم نبذة من السيرة الذاتية للسيد مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد في الكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد

  • المهندس مناف عبد العزيز الهاجري يشغل منصب وزير المالية الجديد في الكويت منذ يوم السبت الموافق 9 أبريل 2023.
  • هو قامة اقتصادية كبيرة في دولة الكويت.
  • شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي من 2004 حتى 2020، حقق إنجازات كبيرة في تلك الشركة، لتكون واحدة من أهم وأكبر شركات الاستثمار في الكويت.
  • وزير المالية فهد الهاجري شغل من قبل منصب نائب الرئيس لإدارة الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
  • شغل عضوية عدد من مجالس إدارات عدة كيانات اقتصادية كبيرة منها: بنك الخليج، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شركة أسيكو للصناعات.
  • المهندس فهد الهاجري حاصل على شهادة المدير المالي المعتمد من معهد المحاسبة الإداري في نيوجيرسي الأمريكية.
  • حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية – جامعة الكويت.
  • بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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