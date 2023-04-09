مناف الهاجري وزير المالية الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أُعلن في الكويت اليوم، عن التشكيل الحكومي الجديد، والذي شهد دخول عدة وزراء جدد في الحكومة، هذا ونستعرض معكم نبذة من السيرة الذاتية للسيد مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد في الكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

معلومات عن مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد