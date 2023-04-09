مناف الهاجري وزير المالية الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أُعلن في الكويت اليوم، عن التشكيل الحكومي الجديد، والذي شهد دخول عدة وزراء جدد في الحكومة، هذا ونستعرض معكم نبذة من السيرة الذاتية للسيد مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد في الكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية الجديد
- المهندس مناف عبد العزيز الهاجري يشغل منصب وزير المالية الجديد في الكويت منذ يوم السبت الموافق 9 أبريل 2023.
- هو قامة اقتصادية كبيرة في دولة الكويت.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي من 2004 حتى 2020، حقق إنجازات كبيرة في تلك الشركة، لتكون واحدة من أهم وأكبر شركات الاستثمار في الكويت.
- وزير المالية فهد الهاجري شغل من قبل منصب نائب الرئيس لإدارة الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- شغل عضوية عدد من مجالس إدارات عدة كيانات اقتصادية كبيرة منها: بنك الخليج، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شركة أسيكو للصناعات.
- المهندس فهد الهاجري حاصل على شهادة المدير المالي المعتمد من معهد المحاسبة الإداري في نيوجيرسي الأمريكية.
- حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية – جامعة الكويت.
- بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الكويت.