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“منح الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات”.. اقتراح برلماني من النائب علي القطان

بواسطة محمود عطا الله
منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات اقتراح لمنح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات

تقدم النائب علي القطان عضو مجلس الأمة، باقتراح برلماني لمنح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو من غير محددي الجنسية، وقال النائب علي القطاء، أن اقتراحه بمنح الاقمة الدائمة لأبناء الكويتيات يأتي للتخفيف على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث تعاني سنويًا من أعباء وعناء التجديد السنوي لإقامة الأبناء، وأضاف النائب علي القطان، أن منح تلك الاقامة واجب لتحقيق استقرار تلك الأسر، وتيسير الحياة لهم.

1 منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات
2 أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي

منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات

في نفس السياق، تقدم المهندس أحمد الحمد نائب مجلس الأمة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، باقتراح برلماني يطالب من خلاله بمنح أبناء الكويتيات حق الإقامة الدائمة في الكويت، وقال المهندس أحمد الحمد “أن الدستور الكويتي يساوي بين الرجل والمرأة”، وطالب النائب أحمد الحمد كل الأعضاء التعاون لتحقيق هذا المطلب الهام، وأضاف سيادته “سأطالب أيضًا بحق أبناء الكويتيات من زوج غير كويتي في ميرات أمهاتهم”، مؤكدًا أنه سيعمل خلال مدته عضويته في مجلس الأمة على تحويل برنامجه وأقواله إلى أفعال.

أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي

أكدت تقارير كويتية، أن أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 20 ألف سيدة تقريبًا حتى عام 2020، وهن يعانين من مشاكل نفسية وقانونية واجتماعية واقتصادية، وطالبت ناشطات كويتيات بمنح أبناء الكويتيات الإقامة الدائمة، لتحقيق استقرار تلك الأسر، ولكي ترفع عنهم معاناة التجديد السنوي للإقامة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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