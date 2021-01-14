“منح الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات”.. اقتراح برلماني من النائب علي القطان

تقدم النائب علي القطان عضو مجلس الأمة، باقتراح برلماني لمنح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو من غير محددي الجنسية، وقال النائب علي القطاء، أن اقتراحه بمنح الاقمة الدائمة لأبناء الكويتيات يأتي للتخفيف على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث تعاني سنويًا من أعباء وعناء التجديد السنوي لإقامة الأبناء، وأضاف النائب علي القطان، أن منح تلك الاقامة واجب لتحقيق استقرار تلك الأسر، وتيسير الحياة لهم.

منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات

في نفس السياق، تقدم المهندس أحمد الحمد نائب مجلس الأمة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، باقتراح برلماني يطالب من خلاله بمنح أبناء الكويتيات حق الإقامة الدائمة في الكويت، وقال المهندس أحمد الحمد “أن الدستور الكويتي يساوي بين الرجل والمرأة”، وطالب النائب أحمد الحمد كل الأعضاء التعاون لتحقيق هذا المطلب الهام، وأضاف سيادته “سأطالب أيضًا بحق أبناء الكويتيات من زوج غير كويتي في ميرات أمهاتهم”، مؤكدًا أنه سيعمل خلال مدته عضويته في مجلس الأمة على تحويل برنامجه وأقواله إلى أفعال.

أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي

أكدت تقارير كويتية، أن أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 20 ألف سيدة تقريبًا حتى عام 2020، وهن يعانين من مشاكل نفسية وقانونية واجتماعية واقتصادية، وطالبت ناشطات كويتيات بمنح أبناء الكويتيات الإقامة الدائمة، لتحقيق استقرار تلك الأسر، ولكي ترفع عنهم معاناة التجديد السنوي للإقامة.