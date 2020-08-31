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منسوب النيل يتخطى معدلاته القياسية في السودان والري تحذر من فيضانات

بواسطة محمود عادل
منسوب النيل يتخطى معدلاته القياسية في السودان والري تحذر من فيضانات منسوب النيل يتخطى معدلاته القياسية في السودان والري تحذر من فيضانات

كشفت لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية عن تجاوز منسوب النيل لأعلى قمة تم تسجيلها في محطة الخرطوم والتي كانت (17.26 متر) وذلك بواقع زيادة بلغت 26 سم، ليتم تعديل أعلى منسوب إلى (17.52 متر)، وحذرت وزارة الري المصرية المواطنين من الفياضانات، داعيةً لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح.

#فيضان_السودان 2020مناسيب النيل تواصل الارتفاع في الخرطوم وشندي وتتجاوز المعدلات القياسيةاعلنت لجنة الفيضانات بوزارة…

Gepostet von ‎وزارة الرى والموارد المائية – السودان‎ am Montag, 31. August 2020

1 الري والموارد المائية السودانية توضح منسوب النيل اليوم
2 استقرار مناسيب المياه في الخرطوم وارتفاعها في شندي وعدد من القطاعات

الري والموارد المائية السودانية توضح منسوب النيل اليوم

أصدرت وزارة الري والموارد المائية في السودان بياناً توضح فيه ارتفاع منسوب النيل في محطة الخرطوم عن أعلى قمة تم تسجيلها بنحو 26 سم، وأضافت أن الصور التي تم التحصل عليها بواسطة الأقمار الصناعية تفيد بأن الأمطار التي تزامنت مع أيام الجمعة الموافق 28 أغسطس والسبت 29 أغسطس والأحد 30 أغسطس في أعلى حوض النيل الأزرق سينتج عنها استقرار في الوارد إلى محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، وذلك بنحو (915 مليون متر مكعب من المياه)، وأضافت كذلك إلى استقرار إيراد المياه في أعالي نهر عطبرة في اليومن القادمين نتيجة الأمطار التي هطلت بحوض العطبراوي يومي السبت 29 أغسطس والأحد 30 أغسطس.

بيان لجنة الفياضان بوزارة الري والموارد المائية في السودان
بيان لجنة الفياضان بوزارة الري والموارد المائية في السودان

استقرار مناسيب المياه في الخرطوم وارتفاعها في شندي وعدد من القطاعات

والجدير بالذكر أن لجنة الفيضانات في السودان قد أضافت عدد من المعلومات حول مناسيب النيل في عدد من القطاعات والتي جاءت على النحو التالي:

  • استقرار منسوب النيل بالخرطوم عند (17.52 متر) وذلك يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر وبعد غد الأربعاء 2 سبتمبر.
  • ارتفاع المنسوب في شندي من (18.11 متر) إلى (18.15 متر) يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر وبعد غد الأربعاء 2 سبتمبر.
  • ارتفاع المناسيب في عطبرة من (16.36 متر) إلى (16.41 متر) يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر.
  • ارتفاع المنسوب في قطاع (الدمازين-سنار) بنحو 10 سم.
  • ارتفاع المنسوب في قطاع (الخرطوم-عطبرة) بنحو 4 سم.
  • استقرار المنسوب في قطاع (عطبرة-سد مروى).
  • استقرار المنسوب في قطاع (سد مروى-الدبة).
  • ارتفاع المنسوب في قطاع (الدبة-دنقلا) بنحو 4 سم.

وحذرت وزارة الري جميع المواطنين من الفيضان وطالبتهم بأخذ الحيطة والحظر حفاظاً على الأرواح، وفي الوقت ذاته ستستمر جهود الإدارة العامة لمتابعة موقف الفيضان.

محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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