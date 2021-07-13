ننشر رابط منصة احتراز لتسجيل المسافرين القادمين إلى قطر 2021 وخلال الفترة القادمة كما نقدم خطوات التسجيل موقع احتراز، هذا وقد أكدت الحكومة القطرية أن التسجيل على احتراز إجباري على الزائرين للدولة واختياري للمواطنين والمقيمين، هذا وتعمل الحكومة القطرية على تقديم الكثير من الوسائل لحماية الجميع وتحقيق سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين داخل أراضيها، هذا وتخطو قطر بخطى ثابتة نحو العودة للحياة الطبيعية.

خطوات التسجيل على منصة احتراز

أول خطوة هي الذهاب للموقع الإلكتروني.

رابط منصة احتراز قطر هي ehteraz.gov.qa

يجب إنشاء حساب جديد على المنصة، يجب التسجيل على المنصة قبل وصول المسافر خلال الفترة من 12 ساعة إلى 72 ساعة قبل الوصول إلى قطر.

إدخال رقم البطاقة الشخصية (المواطن أو المقيم)، إدخال رقم جواز السفر (مواطني مجلس التعاون الخليجي)، إدخال رقم جواز السفر ورقم التأشيرة (للزائر).

إدخال كافة المعلومات بخصوص الإصابة بالفيروس والتطعيم.

تقديم نسخ من بعض المستندات وهي نسخ من: جواز السفر، شهادة التطعيم، نتيجة فحص pcr، بخصوص القادمين من دول عالية الخطورة تقديم نسخة من الحجر الفندقي.

رابط منصة احتراز لتسجيل المسافرين القادمين إلى قطر

يمكن لمن قام بالتسجيل متابعة حالة الطلب عبر حسابه في منصة احتراز، وكما ذكرنا من قبل، التسجيل اختياري للمواطنين والمقيمين وإجباري على الزائرين القادمين إلى قطر، رابط التسجيل على منصة احتراز هو:

https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage

مع تمنياتنا بوافر الصحة والسلامة للجميع.