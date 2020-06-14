منصة التعليم ekwti الكويت – رابط تسجيل وتفعيل حسابات المُعلمين

رابط منصة التعليم ekwti الكويتية الجديدة سوف تشغل تفكير الجميع وتكون مركز اهتمام كل المنظومة التعليمية بالدولة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد قيام وزارة التربية بتدشين منصة التعليم الكويتية الجديدة للتعليم عن بعد، وهي بداية المرحلة الثالثة من خطة الوزارة بعد توقف الدوام الدراسي منذ مارس الماضي، وبدأ الموقع الجديد في العمل بداية من اليوم الإثنين 15 يونيو 2020.

رابط منصة التعليم ekwti الكويتية الجديدة

على مدى يومين، وهما الإثنين والثلاثاء 15 و16 يونيو 2020، سوف يقوم المُعلمين بتفعيل حساباتهم وصفحاتهم على موقع التعليم الإلكتروني الجديد، والثلاثة أيام التالية ستكون لتدريب المُعلمين والموجهين ورؤساء الأقسام على استخدام المنصة التعليمية، على أن يبدأ يوم الأحد 21 يونيو عمليات تسجيل طلبة الصف الثاني عشر، رابط منصة التعليم ekwti الكويتية هو:

ekwti

تُحقق المنصة التعليمية التفاعل والتواصل بين المُعلم والطالب، كما يشمل الموقع على أدوات لتقييم تفاعل الطالب، إلى جانب المواد التعليمية والشروحات المتميزة والتي تقدمها المنصة.