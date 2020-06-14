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منصة التعليم ekwti الكويت – رابط تسجيل وتفعيل حسابات المُعلمين

بواسطة محمود عطا الله
منصة التعليم ekwti منصة التعليم ekwti

رابط منصة التعليم ekwti الكويتية الجديدة سوف تشغل تفكير الجميع وتكون مركز اهتمام كل المنظومة التعليمية بالدولة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد قيام وزارة التربية بتدشين منصة التعليم الكويتية الجديدة للتعليم عن بعد، وهي بداية المرحلة الثالثة من خطة الوزارة بعد توقف الدوام الدراسي منذ مارس الماضي، وبدأ الموقع الجديد في العمل بداية من اليوم الإثنين 15 يونيو 2020.

رابط منصة التعليم ekwti الكويتية الجديدة

على مدى يومين، وهما الإثنين والثلاثاء 15 و16 يونيو 2020، سوف يقوم المُعلمين بتفعيل حساباتهم وصفحاتهم على موقع التعليم الإلكتروني الجديد، والثلاثة أيام التالية ستكون لتدريب المُعلمين والموجهين ورؤساء الأقسام على استخدام المنصة التعليمية، على أن يبدأ يوم الأحد 21 يونيو عمليات تسجيل طلبة الصف الثاني عشر، رابط منصة التعليم ekwti الكويتية هو:
ekwti
تُحقق المنصة التعليمية التفاعل والتواصل بين المُعلم والطالب، كما يشمل الموقع على أدوات لتقييم تفاعل الطالب، إلى جانب المواد التعليمية والشروحات المتميزة والتي تقدمها المنصة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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