منصة تسجيل القادمين لدولة قطر| على موقع احتراز والشروط بالتفصيل

يعتبر موقع احتراز هو منصة تسجيل القادمين لدولة قطر، وتولي البلاد اهتماما بتفعيل الاحترازات الصحية لذا تم تفعيل المنصة للموافقة على طلب تسجيل يقوم به المسافرين يزودون به معلوماتهم الصحية الخاصة بفيروس كورونا وذلك قبل الوصول لمنافذ دخول قطر، وعليها ستحدد الإجراءات المطبقة على المسافر مثل الحجز الصحي، وغيرها، يبحث هذا المقال إرشادكم بسياسة السفر والعودة لقطر والتسجيل في موقع احتراز بالتفصيل.

بالوصول لموقع احتراز يمكنكم بدء تسجيل القادمين لقطر ، بكيفية تم توضيحّها أدناه، ومن متطلبات استخدام الميزة وجود حساب مفعل ينشئه المسافر على الموقع الإلكتروني ehteraz.gov.qa، لتسجيل بياناته او بيانات التابعين كأن يكون رب أسرة، وفيما يلي ما يجب إتمامه للدخول الى منصة احتراز.

تسجيل في منصة تسجيل القادمين لدولة قطر

أولاً، يتم الولوج لموقع احتراز وهو رابط تسجيل القادمين لدولة قطر.

إذا لم تكن تمتلك حساب على احتراز، أنشئ حسابك الخاص بالبريد الالكتروني وكلمة السر

اختار تبويب طلبات ثم أختر إضافة طلب او من وسط الرئيسية النقر على تقديم طلب

تحديد تفاصيل الوصول

تحديد ما يتعلق بالهوية والجنسية.

التعهد بصحة بيانات المسافر وبحال ثبت العكس بعد التحقق منها عند المنافذ ستتحمل التبعات القانونية.

إرسال الموافقة.

ينوه بأن حمل المسافر شهادة ورقية تثبت أخذه اللقاح شرط متبع عند القدوم، ويقصد بها الشهادات او الوثائق التي تصدرها الجهات الصحية(وزارة الصحة او جهة صحية مخولة) لتطعيمات فيروس كورونا.

ما يجب إرفاقه من مستندات

فيما يلي ما أوضحته دولة قطر بشأن مستندات على المسافر القادم إليها إرفاقها ضمن التسجيل المسبق على منصة احتراز لتسهيل إجراءات نظام الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وهي: