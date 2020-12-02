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“منصة تيسير”.. رابط تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت والباحثين عن عمل

بواسطة محمود عطا الله
رابط منصة تيسير الكويتية klma.org

دشنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت رابط منصة تيسير لتسجيل المقيمين المخالفين الباحثين عن عمل ولتوفيق أوضاعهم في الكويت، حيث يهدف تدشين رابط منصة تيسير الكويت إلى تنظيم مشاركة المقيمين بصورة غير قانونية في سوق العمل وتحديدًا في القطاع الخاص، وتهدف المنصة إلى معالجة أوضاع الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة، حيث توفر منصة تيسير فرص توظيف بحسب المؤهلات الدراسي لكل وافد مقيم بصورة غير قانونية، تابعونا مع مزيد من التفاصيل.

رابط منصة تيسير الكويت

بالفعل كما أكدت الوزيرة مريم العقيل، ظهرت منصة تيسير لمعالجة وتشغيل المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، حيث يتم التسجيل بصورة سهلة وبسيطة للجميع من خلال البيانات الأساسية للوافد، رابط منصة تيسير هو:
https://www.mgrp.org.kw/Pages/CARIRS/RegisterNewSeeker.aspx
حيث تتلقى القوى العاملة الكويتية، طلبات الباحثين عن عمل من مخالفي الإقامة، وبحسب المؤهلات الدراسية يتم توفير عمل لهم في القطاع الخاص بالدولة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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