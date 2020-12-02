“منصة تيسير”.. رابط تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت والباحثين عن عمل

دشنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت رابط منصة تيسير لتسجيل المقيمين المخالفين الباحثين عن عمل ولتوفيق أوضاعهم في الكويت، حيث يهدف تدشين رابط منصة تيسير الكويت إلى تنظيم مشاركة المقيمين بصورة غير قانونية في سوق العمل وتحديدًا في القطاع الخاص، وتهدف المنصة إلى معالجة أوضاع الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة، حيث توفر منصة تيسير فرص توظيف بحسب المؤهلات الدراسي لكل وافد مقيم بصورة غير قانونية، تابعونا مع مزيد من التفاصيل.

رابط منصة تيسير الكويت

بالفعل كما أكدت الوزيرة مريم العقيل، ظهرت منصة تيسير لمعالجة وتشغيل المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، حيث يتم التسجيل بصورة سهلة وبسيطة للجميع من خلال البيانات الأساسية للوافد، رابط منصة تيسير هو:

https://www.mgrp.org.kw/Pages/CARIRS/RegisterNewSeeker.aspx

حيث تتلقى القوى العاملة الكويتية، طلبات الباحثين عن عمل من مخالفي الإقامة، وبحسب المؤهلات الدراسية يتم توفير عمل لهم في القطاع الخاص بالدولة.